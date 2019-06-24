الفقر وراء 70% من الجرائم في ديالى

2019/06/24 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاثنين، ان 70% من الجرائم في المحافظة يقف وراءها الفقر.

وقال العبادي، في بيان صحفي تلقت "العهد

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