2019/06/24 | 21:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاثنين، ان 70% من الجرائم في المحافظة يقف وراءها الفقر.
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وقال العبادي، في بيان صحفي تلقت "العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفقر وراء 70% من الجرائم في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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