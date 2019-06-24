ما هي الحضارات الغارقة تحت الماء؟.. تعرف عليها

2019/06/24 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكتشف علماء الآثار الكثير من الحضارات الغارقة والمفقودة على مر السنين، ما دفعهم لتكثيف البحث عن ماهيتها وأصلها.

وكشفت صحيفة “ذي صن” عن بعض

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