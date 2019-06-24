2019/06/24 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة البياع متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار أمريكي لقاء تسليمها حواسيب وأجهزة مضبوطة لدى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.

وذكر المكتب في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، ان "العملية جاءت على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من المواطنة ادعت فيها تعرضها للابتزاز والمساومة من قبل أحد منتسبي شرطة البياع بأخذه مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي منها مقابل تسليمها حواسيب وأجهزة الكترونية".وأضاف أنه" تم ضبطها والتحرز عليها من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة عائدة لوالد المشتكية، وادعت ابتزازها بمبلغ 2000 دولار اخرى لقاء تسليمها الأجهزة".وأوضح المكتب أنه "تم تشكيل فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات وقد تأكدت له صحة المعلومات"، مبيناً أنه "نم نصب كمين للمنتسب وضبطه متلبساً بالجرم المشهود باستلام مبلغ 2000 دولار، وقام فريق العمل بترقيم 500 دولار منها وصدق ترقيمها أمام قاضي التحقيق".وتابع، أن "فريق العمل نظم محضر ضبط ودون افادة المشتكية وأقوال واعترافات المتهم، وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 للتحقيق معه على ذمة القضية، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن لكشف ملابساتها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المتورطين فيها".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تعلن ضبط أحد منتسبي شرطة البياع ببغداد متلبساً بابتزاز مواطنة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تعلن ضبط أحد منتسبي شرطة البياع ببغداد متلبساً بابتزاز مواطنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).