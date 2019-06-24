اذا تناولت هذه الفواكه فأنك سوف تتجنب القشرة وسقوط الشعر

2019/06/24 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الدكتور بنزرة، مؤسس عيادة مركز "Beyond Med في Kensington"، ان "السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر هو الصلع الذكري أو الأنثوي، وهو من الأمراض الوراثية".

واضاف "لكن هناك أنواع أخرى من تساقط الشعر، كتلك التي تسببها حالة فروة الرأس غير الصحية، اذ يمكن الوقاية منها بشكل أكبر، إذا كان تناولك الغذائي مثاليا".

وهناك مجموعة من الفواكه تعمل على توفير الدعم اللازم للشعر وتمنع تساقطه وتشمل:

1- البابايا: تحتوي على الكولاجين وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، وإنها ليست واحدة من لبنات بناء الشعر الجديد فحسب، وتساعد أيضا في الحفاظ على الأدمة - الطبقة الوسطى من بشرتك التي تحتوي على جذر كل الشعر.

2- الأناناس: غني بالمواد المغذية مثل فيتامين C والمنجنيز وفيتامين ب 6، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويدات والأحماض الفينولية التى تعزز صحة الشعر.

3- الخوخ: قال الدكتور بنزرة: "للحصول علي شعر صحي من الضروري أن تحتوي الفروة علي رطوبة كافية، ويأتي ذلك بتناول الخوخ وهو غني بالفيتامينات A وC، لذلك فهو مرطب طبيعي رائع.

4- الكيوي: يحتوي على مستويات جيدة من فيتامين أ وهـ و ك علاوة علي مضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل بيتا كاروتين ولوتين وزانثين.

5- التفاح: قال الدكتور بنزرة: "يحتوي التفاح على فيتامينات أ، ب، و ج، وكلها حيوية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على فروة رأس صحية ومنع قشرة الرأس".

انتهى .



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