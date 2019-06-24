لجنة الحدود العراقية الكويتية تعقد إجتماعها الخامس في البصرة

2019/06/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاجتماع الدوري الخامس بين قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة والادارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة الكويت الشقيقة في البصرة اليوم الاثنين.

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