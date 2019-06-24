قتل خمسة دواعش بين الرطبة والقائم

2019/06/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الامني، قتل خمسة من ارهابيي عصابات داعش في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم قتل ٥ إرهابيين من عناصر داعش، بعد ملاحقة عجلتهم من قبل طيران التحالف الدولي وتدميرها شمال شرقي منطقة عكاشات الواقعة بين قضائي الرطبة والقائم" .انتهى

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