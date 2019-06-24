مهند عبدالرحيم:لقاءات الكلاسيكو ابتعدت عن كرة القدم

2019/06/24 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مهاجم نادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، ان مباريات الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية ، مشيرا الى انها ابتعدت عن اخلاقيات كرة القدم.وقال عبد الرحيم لـ / المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مباريات الكلاسيكو بدأت تأخذ منحى أخر وابتعدت كثيراً عن لعب كرة قدم جميلة كما كان الحال في الأجيال السابقة”.واوضح

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