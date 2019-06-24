تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

2019/06/24 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل فريق أربيل، اليوم الاثنين، امام ضيفه فريق النجف بدون اهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ولم يفلح لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص المتاحة لهم طيلة دقائق المباراة، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط من المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد فريق اربيل الى 40 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما اصبح رصيد فريق النجف 37 نقطة في المركز 13.

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