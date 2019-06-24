وزير التعليم العالي يصدر امرا وزاريا بتشيكل لجنة لتدقيق ملاك الجامعات العراقية

2019/06/24 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل امرا وزاريا بتشيكل لجنة لتدقيق ملاك الجامعات العراقية “.وذكر بيان مقتضب للوزارة ” ان الغرض من اصدر الامر هو لتدقيق ملاك الجامعات العراقية وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا”.

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