مقتل خمسة دواعش بقصف جوي غربي الانبار

2019/06/24 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،الاثنين، مقتل خمسة إرهابيين من عناصر داعش بقصف جوي غربي الانبار.

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