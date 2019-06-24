بالصور..القبض على قيادي داعشي وضبط اوراق مهمة بحوزته وسط كركوك

2019/06/24 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين، القاء القبض على قيادي في عصابات داعش الارهابية وسط محافظة كركوك.

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