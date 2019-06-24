2019/06/24 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، ضبط شاحنة محملة بمواد طبية مهربة في نقطة تفتيش بقضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عجلات فحص المركبات العاملة في سيطرة ابي غريب ضبطت شاحنة محملة بمستلزمات طبية وأدوية وبروتينات مهربة”.وأشارت الى أنه “تم اتخاذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنة محملة بمواد طبية مهربة في نقطة تفتيش بأبي غريب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط شاحنة محملة بمواد طبية مهربة في نقطة تفتيش بأبي غريب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط شاحنة محملة بمواد طبية مهربة في نقطة تفتيش بأبي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).