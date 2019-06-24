عقوبات أمريكية مشددة تستهدف قادة إيرانيين.. وعلى رأسهم خامنئي وظريف

2019/06/24 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عقوبات مشددة على إيران تستهدف قادة إيرانيين وعلى رأسهم مرشد النظام علي خامنئي ووزير الخارجة محمد جواد ظريف.وتأتي العقوبات […]

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