Dell تحذر من ثغرة برمجية تهدد ملايين الحواسب

2019/06/24 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عادت شركة Dell لتحذير مستخدمي حواسبها من ثغرة برمجية خطيرة قد تستخدم لاختراق أجهزتهم.وقالت الشركة إنها تنصح جميع مستخدميها بتحميل التحديثات الجديدة التي طرحتها مؤخرا للأداة المساعدة الخاصة Dell SupportAssist التي تثبت على حواسب Dell العاملة بأنظمة ويندوز، منعا من استغلال تلك الأداة لاختراق الحواسب.وأوضحت أن الخبراء كانوا قد اكتشفوا منذ […]

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