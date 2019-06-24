برعاية وزير الثقافة صيف ٢٠١٩ يتوهج بعروض جديدة للفنون الشعبية والإستعراضية

2019/06/24 | 22:16

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يتجهز البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية لتقديم العديد من المفاجئات لجماهير ة وعشاقة بعد أن شهد إهتماما ورغبة حقيقية من القيادة الثقافية في إستعادة دوره كقوي ناعمة برعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ، ففي الوقت الذي تستقبل فية محافظة الإسكندرية الفرع الرابع للسيرك القومي بعد غياب إستمر لأكثر من ثلاث عقود وبعد موافقة محافظ الإسكندرية علي تخصيص قطعة أرض لإستقبال نجوم السيرك القومي الذي شهد العام الماضي لأول مرة وجود ثلاث فروع إستقبلت جماهيرها علي خط متوازي بنفس التوقيت خلال الموسم الصيفي العام الماضي وحققت لافتة كامل العدد بالمقر الدائم للسيرك القومي بالعجوزة ، وسيرك جمصه وسيرك ١٥ مايو الذي أصبح متنفس دائم للأسرة المصرية منذ حرصت علي إفتتاحة أ.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بعد إغلاق إستمر لأكثر من عشرون عام لم يشهد خلالها تفعيلا لدوره وفى هذا الموسم الصيفى يتحقق الحلم بافتتاح السيرك القومى بالاسكندرية بعد غياب لتفعيل الدور الترفيهي وتعظيم موارد الدولةوعلي نفس الخط تشهد المسارح التابعة للبيت مجموعة من العروض المسرحية الإستعراضية حيث بستقبل مسرح البالون حاليا للموسم الثاني بنجاح منقطع النظير مسرحية أليس في بلاد العجائب وتستقبل قاعة صلاح جاهين بنجاح عرض كينج كونج ويشهد الموسم الصيفي خلال برنامجه المقبل حضورا ثابتا داخل البرنامج الشهري لفرقتي رضا والقومية بعد ضخ الدماء الجديده إليها وتفعيل دور الأوركسترا الحية وإستعادة لياقتها وإستمرار تمثيلهما المشرف محليا وعالميا ، كما يتم التجهيز لعروض مسرحيات ” سحر الأحلام ” تأليف وإخراج د حسام عطا ” مكتوبلي أغنيلك ” للمخرج محمد عبدالمنعم ، ” كفر أبوحتة ” للمخرج حسن سعدوإستعادة العرض رائعة ” سيرة حب ” والعرض الناجح ” بحر الهوي ” للمخرج هاني النابلسي ،ويستقبل سيرك ومسرح مايو بنجاح عروض فرقة العرائس التي تم إستحداثها وتتبع فرقة تحت ١٨ بجانب عودة الفرقة القومية للموسيقي الشعبية وفرق الإنشاد الديني وفرقة الموسيقى والآلات الشعبية .



وتجري علي قدم وساق داخل البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة فارس المسرح الإستعراضي المخرج الكبير عادل عبدة الاستعدادات للمهرجان الدولي للسيرك القومي المصري الأفريقي

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