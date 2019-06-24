وصال... وصلة من موسقة الشعر بين جاهدة وماجدة

2019/06/24 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاردن : مهرجان جرش للثقافة والفنون 2019

هي جرش التي سوّغت لحظات الجنون في جذور الإبداع فأسست للقاء بينهم على قارعة شارع الاعمدة الراصد الوحيد لملامح المبدعين الكبار...في "وصال" الأمسية الغنائية الشعرية التي تجمع قصيدة الغناء جاهدة وهبه، مع الشاعرة ماجدة داغر، في لحظة ارتحال وارتجال على مقامي الدهشة والنغم، لن نكون حينها الا في جرش، جرش المهرجان في دورته الجديدة بكل ابجدياتها وتنويعاته، وجرش التاريخ العريق للإبداع والتجلّي.تلتقي الفنانة الكبيرة جاهدة وهبه صاحبة الصوت الاندلسي العتيق القادم من فضاءات "بعلبك"، مع الشاعرة التي لا ترى جدوى بغير الشعر، وانه ملاذها الوحيد والقادمة من "بيت الذاكرة والقامات العالية"، الشاعرة ماجدة داغر، في امسية لا تليق إلا بجرش، في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 20 / 7 / 2019 على المسرح الشمالي، فتكون لحظة مهمة من لحظات التقاء الشعري بالموسيقى والصوت العذب.ينتظر الجمهور صوت جاهدة وهبه "كاهنة المسرح"، الذي يتسلل نديا يترك على جدران المسارح بهجة من زمن بعيد: "تجتازني كلمتك كنسيم ربيعي عطر، يلثم عمق وجودي، فتتلاشى مساحة كياني الضيقة لتترامى فسحات نورانية حدودها اللانهائية.."، لترسم الفرح والمحبة، ونعود معها لزمن الكبار من أمثال: الحلّاج، رابعة العدوية، غونتر غراس، جبران، لوركا، أنسي الحاج، سعيد عقل، بابلو نيرودا، محمود درويش، الحمداني، السّياب، أدونيس، ولّادة بنت المستكفي، المتنبي، إبن عربي، الخيّام، الرّومي وكبارٌ غيرهم، حرصت على تقديمهم وبألحانها، باحثة عن العمق والقدرة على الرسوخ في اذهان الجماهير، خاصة بعدما قدمت ألبوميها الأخيرين "مزامير" و" ترجمان الاشواق" واللذين شكّلا بحسب النقّاد، رسالة سامية ضد الظلاميّة والتعصب وانتصاراً لإنسانية الإنسان، كما قدمت الحب والوجد في ألبومها "شهد"، وبانتظار ألبومها الجديد "أرض الغجر" الذي يتضمن أغنية "أرض الغجر" للشاعرة اللبنانية ماجدة داغر، والذي سوف يطلق في بيروت في ١٠ تموز المقبل.وهي في هذه الامسية "وصال" تعود لتلتقي مع الشاعرة والاعلامية ماجدة داغر، صاحبة التجربة الشعرية والإعلامية المهمة والتي تسعى من خلالها لترسيخ اسمها في قائمة الكبار، فهي تكتب الشعر لكي تترك دمغة استثنائية تتجاوز موج البحر الساكن، وصولاً إلى سبر أغواره السحيقة، وتقدم رؤيتها لهذا العالم حيث ظهر ذلك جليا من خلال مؤلفاتها: قصور ومتاحف من لبنان، آية الحواس، بيت الذاكرة والقامات العالية، وجوازاً تقديره هو، وفي ديوانها الصادر قريباً "ملتئماً بالماء كغريق الطوفان".انه لقاء الكبار، لقاء بين الصوت الندي والكلمة العابقة، على أرض السحر، وكانت الفنانة والشاعرة قدمتا أمسية وصال في أعرق المهرجانات والمسارح العربية منها في تونس ومعرض بيروت العربي الدولي للكتاب.يشار إلى أن ضيفَي الشرف على هذه الامسية الموسيقيان ساري وعيّاد خليفة.

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