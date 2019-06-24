2019/06/24 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض نبذة عن زيارته الأخيرة إلى بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني: تستطيع الشركات الأمريكية الاستفادة من إقليم كوردستان كبوابة للوصول إلى عموم العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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