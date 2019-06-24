انشاء وزارة جديدة بين بغداد و اقليم كردستان

2019/06/24 | 22:17

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بغداد/...اعلن النائب هدار ميركسور عضو مجلس النواب في اقليم كردستان، الاثنين، عن انشاء وزارة خاصة تضم مؤسسات الشهداء في الإقليم وبغداد .

وقال النائب هدار ميركسور عن لجنة شؤون الشهداء والسجناء السياسيين بمجلس النواب في تصريح صحفي، ان اللجنة اعدت تقريرا لانشاء وزارة للشؤون الشهداء، تضم مؤسسات الشهداء في بغداد والاقليم.

واضاف: ان الوزارة الجديدة ستوحد رواتب وامتيازات جميع الشهداء والسجناء السياسيين في العراق.

وعلى صعيد متصل، قال فؤاد عثمان المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء في اقليم كردستان العراق : ان الاجرءات التي تتخذ، هي ثمار اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد، موضحا، ان بقاء وزارة شؤون الشهداء في اقليم كردستان العراق مرتبط بالوزارة الجديدة وعلاقتها مع اقليم كوردستان.

وكانت وزارة شؤون الشهداء قد ارسلت اسماء اكثر من 79 الف من عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين لاضافة رواتبهم على الحكومة الاتحادية.انتهى 1

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