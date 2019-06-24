2019/06/24 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة البياع متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار أمريكي لقاء تسليمها حواسيب وأجهزة مضبوطة لدى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.

وذكر بيان لمكتبه، ان" العملية على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من المواطنة ادعت فيها تعرضها للابتزاز والمساومة من قبل أحد منتسبي شرطة البياع بأخذه مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي منها مقابل تسليمها حواسيب وأجهزة الكترونية تم ضبطها والتحرز عليها من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة عائدة لوالد المشتكية".

واضاف" حيث ادعت ابتزازها بمبلغ 2000 دولار اخرى لقاء تسليمها الأجهزة، الأمر الذي دعا مفتش عام الداخلية جمال الأسدي تكليف مكتبه في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالتحري والتحقق من البلاغ واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال صحة المعلومات بحق المتورطين بالجريمة بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين".

وتابع" شكل المكتب فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات وقد تأكدت له صحة المعلومات، نصب كميناً للمنتسب وضبطه متلبساً بالجرم المشهود باستلام مبلغ 2000 دولار، كان فريق العمل قد رقم 500 دولار منها وصدق ترقيمها أمام قاضي التحقيق".

واشار" الى ذلك نظم فريق العمل محضر ضبط ودون افادة المشتكية وأقوال واعترافات المتهم، وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 للتحقيق معه على ذمة القضية، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن لكشف ملابساتها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المتورطين فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش عام وزارة الداخلية: ضبط منتسب متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار أمريكي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش عام وزارة الداخلية: ضبط منتسب متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).