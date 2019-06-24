خلية الإعلام الامني: القبض على قيادي في عصابات داعش الارهابية وسط محافظة كركوك

2019/06/24 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على قيادي في عصابات داعش الارهابية وسط محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني ، "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب ألقت القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية في منطقة حي الوحدة وسط محافظة كركوك".

وأضاف "كما ضبطت بحوزة الارهابي مجموعة من الأسلحة والوثائق المهمة".

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