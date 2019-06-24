التوتر الأمريكي الإيراني يدفع أسعار النفط إلى المزيد من الارتفاع

2019/06/24 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط مزيداً من الارتفاع إثر تصاعد المخاوف إزاء الإمدادات بسبب تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضاً قبيل اجتماع مهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ،

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