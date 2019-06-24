2019/06/24 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن القبض على امراة بحوزتها عملة اجنبية مزيفة اضافة لمتقاعد مزور معاملة مدعيا فيها انه اسير، كما تم القبض على سارق جهاز موبايل في مناطق متفرقة ببغداد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “توفرت معلومات الى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على امرأة بحوزتها عملة مزيفة ومتهم بتزوير معاملة تقاعدية في بغداد وكالة خطوة برس.

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