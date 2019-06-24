2019/06/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأثنين، مقتل ١٤ عنصراً من "داعش" جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته "العهد نيوز"، إن "جهاز مكافحة

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