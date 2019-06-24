مستشار ألأمن القومي الروسي: أمن

2019/06/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال المستشار للأمن القومي الروسي، نيكولاي بتروشوف، اليوم الإثنين، إن أمن إسرائيل هو مصلحة روسية.

وقال بتروشوف، بعد اجتماعه برئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين

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