قطاع الدواجن يحذر من سعي نواب لتغيير قرار البرلمان حماية المنتج الوطني

2019/06/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في البيان الذي تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أنه "بعد قرار مجلس النواب لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك، بدأت شركات تركية ومن خلال زيارة بعض النواب الى تركيا، تخطط لتغيير المواقف وتغيير القرار".وأضاف البيان أن الاتراك والسياسيين واصحاب الشركات الكبرى بدأوا يعملون على النواب الفاسدين لضرب المنتج الوطني"، على حد قول البيان.وصوت البرلمان في (5 أيار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.وأصدر قطاع الدواجن، في (18 أيار 2019)، بياناً بشأن قرار البرلمان، وفيما وصف القرار بـ"الموقف الوطني الشجاع"، اعتبره يشجع العراقيين على المثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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