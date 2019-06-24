الحشد الشعبي يقتل عددا من

2019/06/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عددا من عناصر تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية غربي الانبار .وقال موفدنا، ان قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار شرعت بواجب امني لاستهداف اوكار داعش في الصحراء الغربية، مبينا ان العملية اسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير سيارة (بيك أب) رباعية الدفع تعود لهم.

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