2019/06/24 | 22:21

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شرطة ديالى: أطحنا بثلاثة تجار مخدرات في بعقوبة

بغداد -

كلمة

أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية،

يوم الإثنين، اعتقال شرطة المحافظة لثلاث متاجرين بالمخدرات في

بعقوبة.

وقال العطية إن" القوات الأمنية نجحت وبعد متابعة استخبارية دقيقة

من الاطاحة بالثلاث متاجرين، وضبطت كميات بحوزتهم في مناطق مدينة

بعقوبة".

وأضاف، "تم نقل المعتقلين الى مراكز أمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات

اللازمة بشأنهم".

وتعاني محافظة ديالى فضلا عن غالبية المحافظات العراقية من انتشار

المواد المخدرة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

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