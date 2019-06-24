القبض على قيادي في داعش وسط كركوك

2019/06/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك -

كلمة

ألقت قوة أمنية، القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابية

وسط محافظة كركوك شمال العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية،

تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى

تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب ألقت القبض على قيادي في عصابات

داعش الإرهابية في منطقة حي الوحدة وسط محافظة كركوك".

وأضاف "كما ضبطت بحوزة الارهابي مجموعة من الأسلحة والوثائق

المهمة".

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