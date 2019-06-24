أردوغان استفز الناخبين فعاقبوه برسائل متعددة الأوجه

2019/06/24 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول – جاءت هزيمة رئاسة بلدية إسطنبول في جولة الإعادة بمثابة رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن زمن انتصاراته

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