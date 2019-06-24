أبو رغيف: تخلي السيد الحكيم عن رئاسة الاصلاح لا يتعلق باختلاف بين مكونات التحالف

2019/06/24 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، ان تخلي السيد عمار الحكيم عن رئاسة تحالف الاصلاح والإعمار لا يتعلق باختلاف بين مكونات التحالف".

وقال أبو رغيف في تصريح صحفي ان "السيد عمار الحكيم تخلى عن رئاسة تحالف الاصلاح ورفع الحرَج عن الاخرين ليحددوا مساراتهم".وأكد ان "القرار المنسجم اتخذ كليا مع خيار المعارضة السياسية الذي تبناه تيار الحكمة الوطني".وأوضح، ان "تخلي السيد عمار الحكيم عن رئاسة تحالف الإصلاح يأتي في السياق المنطقي والطبيعي فما معنى ان تكون رئيسا لكتلة معارضة وبنفس الوقت ان تكون رئيسا لتحالف يشترك في الحكومة فسيبدو ذلك متقاطعا ومتناقضا مع المنطق السياسي العام".وببن ان "خطوة يوم امس جاءت بعد اجتماع المكتب السياسي ومناقشة هذه الخطوة بشكل تفصيلي وجاء التصويت على ضرورة ان ينسحب تيار الحكمة ويتخلى السيد عمار الحكيم عن موقعه ويترك اختيار البديل له".وتابع أبو رغيف، ان "الموضوع لا يتعلق باختلاف او تقاطع فيما بين كتل الإصلاح وانما بعابرة واضحة يرفع الحرج عن حلفاء تحالف الاصلاح".انتهى

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