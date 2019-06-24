2019/06/24 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مساء اليوم اجتماع بين قيادات البناء والإصلاح لمناقشة توزيع الدرجات الخاصة والهيئات”.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في تصريح صحفي ان اجتماعا عقد بين قيادات البناء والإصلاح بما فيهم الحكمة والنصر للاتفاق على توزيع الدرجات الخاصة والهيئات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادات البناء والإصلاح تعقد اجتماعا لمناقشة توزيع الدرجات الخاصة والهيئات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادات البناء والإصلاح تعقد اجتماعا لمناقشة توزيع الدرجات الخاصة والهيئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).