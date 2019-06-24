2019/06/24 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجهولين أطلقوا النار أربع مرات على الأقل، على مسجد “مولاي المهدي”، أحد المراكز الإسلامية الأربعة الرئيسية في مدينة سبتة.وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع الاثنين، أثناء صلاة الفجر داخل المسجد، فيما لاذ المنفذون بالفرار.ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، لكنه أثار حالة من الرعب والفزع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجهولون يطلقون النار على مسجد في مدينة سبتة وكالة خطوة برس.

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