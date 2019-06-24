ملعقة صغيرة من البنزين تكفي لمسافة 75 كم

2019/06/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تشهد السويد سنويا، مسابقة Delsbo Electric، لتحديد واسطة النقل الأكثر اقتصادا في الوقود بين وسائل النقل التي تسير على السكك.ووفقا لشروط المسابقة، يجب على واسطة النقل هذه، أن تحمل ما لا يقل عن 6 ركاب لمسافة 3.36 كم، وتنفق خلال ذلك، أقل قدر ممكن من الطاقة.وتنص قواعد المسابقة، على أن متوسط […]

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