2019/06/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالاعتداء على مواطن والاستيلاء على اجهزته النقالة، اضافة الى القبض على متهم بتعاطي وتجارة الحبوب المخدرة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت القوات الامنية في الديوانية من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على مواطن وأخذ أجهزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالاعتداء على مواطن وآخر بتجارة الحبوب المخدرة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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