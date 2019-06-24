الفرمان الابيض!!!!

2019/06/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيد ذيبان في هذا المقال لا اهدف الى الاساءة الى اي شخص , هو مقال بالدرجة الاساس يطرح وجهة نظر كاتبها ويطرح رأيه الشخصي اريد ان اسلط الضوء على موضوع يتعلق بأبناء جلدتنا في المهجر (خارج العراق) .بعد احداث 3/8/2014 المشؤومة والكارثية وارتكاب جرائم من قبل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وارتقت تلك …

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