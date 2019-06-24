2019/06/24 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الحرة عبر سكايب من لندن مع المحلل السياسي علاء الخطيب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zmhlIdF-GLo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الحرة عبر سكايب من لندن مع المحلل السياسي علاء الخطيب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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