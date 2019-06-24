نائب يدعو للتظاهر أمام المرجعية الدينية

2019/06/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، يوم الاحد، الى التظاهر امام المرجعية الدينية.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر “قلتُها ألف مرة: على المرجعية الدينية أن تنأى بنفسها عن السياسة القذرة بالعراق..



كونها هي التي أتت بأدعياء الإسلام المزيّف ورشحت رؤساء الوزراء للحكم”.

واضاف الشيخ علي “أما الآن وقد تظاهر حملة الشهادات العليا لمناشدتها..



فعلى الشعب العراقي كله من اليوم التظاهر أمام المرجعية للمطالبة بحقوقه”.

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