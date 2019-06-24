أمانة بغداد رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع السفارة المصرية في المنصور

2019/06/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

باشرت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الاثنين، برفع الكتل

الكونكريتية وفتح شارع السفارة المصرية ضمن المحلة 601 في حي المنصور غرب بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية

تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن 3 مواقع في شارع السفارة المصرية من اجل فتحه

بالكامل امام حركة السير والمرور لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل

الشارع المغلق منذ سنة 2007”.

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