العراق والكويت يوقعان اتفاقاً حدودياً لحفظ الشريط الحدودي

2019/06/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وقع العراق والكويت محضر اتفاق حدودي بين البلدين بشأن تبادل المعلومات لحفظ الشريط الحدودي.وعقد الاجتماع الدوري الخامس بين قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة والادارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة الكويت الشقيقة بتاريخ وتراس الجانب العراقي اللواء الركن سلام جواد كاظم قائد حرس حدود المنطقة الرابعة وترأس الجانب الكويتي اللواء فيصل حمد العيسي […]

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