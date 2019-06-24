2019/06/24 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CKsQqzOpm8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلافات حجر عثرة في البرلمان والحكومة #حوار_التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخلافات حجر عثرة في البرلمان والحكومة #حوار_التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).