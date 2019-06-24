الحشد الانبار ينفذ عملية أمنية لتأمين الحدود العراقية مع سوريا

2019/06/24 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن قيادة الانبار للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية امنية لتأمين الحدود مع سوريا.

وقال بيان لقيادة حشد الانبار، تلقته "العهد نيوز"، إن

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