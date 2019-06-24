صورة.. شاب يلقى حتفه داخل

2019/06/24 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

واجه مراهق فلبيني نهاية "مروعة"، يوم السبت، بعدما علقت يده في آلة فرم اللحم، ثم قامت بسحبه وسحقه، داخل مصنع للنقانق.

وبحسب صحيفة "صن"

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