هوك: نحن بصدد تشكيل تحالف دولي ضد إيران

2019/06/24 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة -

كلمة

كشف المبعوث الامريكي الخاص حول شؤون إيران برايان هوك، يوم

الاثنين، انه بصدد انهاء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة، لتشكيل

تحالف دولي ضد ايران.

وقال هوك بحسب ما اوردت صحيفة ذا غارديان البريطانية انه "عقد

مباحثات مع حلفاء الولايات المتحدة ممن تعرضوا الى اضرار

اقتصادية عامة بسبب الهجمات على ناقلات النفط التي وقعت في

خليج عمان".

وتابع "انا اثق بان تحالفا عسكريا سينبثق قريبا لمواجهة التهديد

الايراني في الخليج وتامين خطوط نقل النفط، وهو امر ضروري جدا

للمحافظة على هذه الطرق سالكة وامنة".

واضاف "سنستغل قمة الدول العشرين التي ستعقد قريبا لبلورة الية

التحالف العسكري المرتقب".

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