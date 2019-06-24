منع سفر منتسبي وزارتين الى خارج العراق

2019/06/24 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر كريم سنجاري وزير الداخلية ووزير البيشمركة وكالة، منع سفر منتسبي الوزارتين الى خارج العراق.

وبحسب كتاب صادر في 19 آيار 2019، عن كريم سنجاري وزير الداخلية ووزير البيشمركة وكالة، وتم تعميم الكتاب في 24 حزيران الجاري، فانه "تقرر منع سفر منتسبي وزارتي الداخلية والبيشمركة، بدون توضيح سبب السفر".وجاء في الكتاب: انه يمنع سفر اي ضابط او موظف في قوات الداخلية الى خارج البلاد بدون منح اجازة رسمية وتحديد اسباب سفره".انتهى

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