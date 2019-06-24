النفط والديوانية يفوزان على الصناعات والميناء

2019/06/24 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خطف النفط فوزاً صعباً من ضيفه الصناعات الكهربائية، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي الصناعة لحساب الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وفي مباراة أخرى بذات الجولة قاد أحمد عبد الرزاق، فريقه الديوانية لفوز مهم على الميناء، بهدف نظيف، بينما حسم التعادل السلبي مباراة الحسين والكرخ.على ملعب الصناعة، واصل النفط نتائجه الإيجابية وخطف النقاط الـ3 بعد فوزه على الصناعات الكهربائية بهدف دون رد.النفط دخل المباراة وعينه على نقاط الفوز التي تقربه أكثر من المركز الرابع، وبدأ ضاغطا عبر تحركات لاعبيه مازن فياض ووليد كريم.وحاول النفط في عدة محاولات قبل أن يحرز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 30 عبر لاعبه وليد كريم.وفي الشوط الثاني واصل النفط الحفاظ على توازن الأداء ما بين التحفظ في الخطوط الخلفية ومحاولة مباغتة الصناعات بالهجوم المرتد.ورفع النفط رصيده إلى النقطة 52 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 32 في المركز 17.في المباراة الثانية تمكن الديوانية من مواصلة تقدمه الملحوظ على مستوى النتائج والأداء بفوزه على الميناء بهدف دون رد.الديوانية بدأ مهاجما من أجل تسجيل هدف يريح جماهيره التي توافدت بغزارة لمناصرة الفريق، وتمكن أحمد عبد الرزاق من القيام بذلك في الدقيقة 25 من المباراة.وحاول الميناء العودة، وكاد حسام مالك أن يسجل هدف التعادل لولا يقظة الحارس، وسدد نفس اللاعب كرة قوية مرت بجوار القائم.وفي الشوط الثاني حاول الديوانية برأسية عبد الله عبد الأمير لكن الحارس تمكن من إبعاد الكرة، فيما حاول محمد شوكان كثيرا دون جدوى.ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة 37، وتقدم للمركز 14 بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 35 في المركز 16.وخيم التعادل السلبي على مواجهة الحسين وضيفه الكرخ، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة الصدر.ورغم محاولات الكرخ العودة للنتائج الإيجابية بعد تراجعه في المباريات الماضية، إلا أنه عانى من غياب أبرز نجومه بسبب الإصابات، خصوصا في الخط الأمامي، ما دفع المدرب عبد الكريم سلمان للاعتماد على اللاعب الشاب سجاد جاسم.ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة 56 في المركز الرابع، بينما رفع الحسين رصيده إلى 23 نقطة في المركز 19.انتهى

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