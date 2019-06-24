ضبط شرطي في بغداد متلبسا بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار

2019/06/24 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة البياع متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار أمريكي لقاء تسليمها حواسيب وأجهزة مضبوطة لدى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “العملية جاءت على خلفية ورود شكوى لمكتب

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