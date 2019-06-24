2019/06/24 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس نفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، تعرضها لضغوط في ملف التحقيق في حادثة التحرير ببعقوبة.وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الحديث عن وجود ضغوط تمارس على فرق التحقيق في حادثة التحرير ببعقوبة غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلا”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تنفي تعرضها لضغوط بشأن حادثة التحرير وكالة خطوة برس.

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