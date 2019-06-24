عرض مباشر بالاقمار الصناعية لطقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة لتلامس 50 درجة مئوية

2019/06/24 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق- طقس – سنان خلف : يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل إضافي في ُعموم مناطق الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة، بما في ذلكالعراق، حيث يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتُلامس الـ 50 درجة مئوية.ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في العراق ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في أغلب المناطق، وقد تلامس الـ 50 في […]

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