فيديو يظهر وزير تربية كردستان يوجه بإبعاد طالبة منقبة عن منصة تسليم الجوائز

2019/06/24 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : خلال مراسيم إعلان اسماء الطلبة الاوائل في اقليم كردستان العراق، كشف مدونون في كردستان عن قيام سيروان صادق وزير التربية والتعليم في الاقليم يوجه بإبعاد طالبة منقبة عن الواجهة وإعادتها الى الخلف كما يظهر في الفيديو.هذا ونفت وزارة التربية والتعليم ان تكون الحادثة متعلقة بالنقاب بل بترتيب الطلبة الاوائل و درجاتهم.[…]

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