داعش يشن هجوماً على قرية الوريدية في قضاء الحويجة

2019/06/24 | 23:38

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بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان تنظيم داعش شن هجوما على قرية الوريدية في قضاء الحويجة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش شن هجوما على قرية الوريدية بناحية العباسية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ما اسفر عن مقتل ستة عناصر من حشد القرية".

وأضاف أن "الهجوم لازال مستمرا حتى الان".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الامن الوطني في محافظة ديالى، الاثنين، عن القاء القبض على متهم بالارهاب واخر متهم بالقتل.

وقالت المديرية في بيان، إن "قوة من مديرية الامن الوطني ديالى وشعبة استخبارات فوج المشاة الآلي للفرقة الخامسة أل

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة الانبار.

وقالت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم قتل ٥ إرهابيين من عناصر تنظي

بغداد اليوم - ديالى

أكد اهالي قرية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، شروع الهندسة العسكرية في تنفيذ ما اسموه بـ"خط النار"، شمال شرق المحافظة.

وقال مختار قرية ابو كرمة (25كم شمال شرق بعقوبة) جمعة قاسم الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

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